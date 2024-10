Bericht: Kinder am stärksten im Nahen Osten gefährdet

Die Zahl der von Konflikten und Kriegen betroffenen Kinder hat sich laut „Save the Children“ in den vergangenen 30 Jahren fast verdoppelt. Im vergangenen Jahr lebten etwa 473 Millionen Kinder in Konfliktgebieten, also etwa 19 Prozent aller Kinder weltweit, erklärte die Kinderrechtsorganisation am Donnerstag in Berlin zur Veröffentlichung eines Berichts. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung waren Kinder im Nahen Osten vergangenes Jahr am stärksten gefährdet. Hier lebe mehr als jedes dritte Kind in unmittelbarer Nähe eines Konflikts.



Laut dem Report waren Kinder in Konflikten und Kriegen zudem deutlich mehr schweren Verbrechen ausgesetzt. Darunter fallen etwa die Tötung und Verstümmelung von Heranwachsenden oder Angriffe auf Schulen. Mit 8434 Vorfällen wurde fast ein Drittel solcher Verbrechen in den Palästinensischen Gebieten festgestellt. Die Analyse der Hilfsorganisation stützt sich unter anderem auf Daten des Friedensforschungsinstituts Prio sowie Berichte der Vereinten Nationen. Als Konfliktgebiet gilt ein Bereich im Radius von 50 Kilometern um einen Ort, an dem es innerhalb eines Jahres mindestens ein „Konfliktereignis“, zum Beispiel Kämpfe zwischen bewaffneten Gruppen oder Anschläge, gab.