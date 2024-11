Medien: Israel hat Nuklearforschungszentrum in Iran zerstört

Bei den als Reaktion auf iranische Attacken gegen Ziele in Israel dargestellten Vergeltungsangriffen im Oktober sollen die israelischen Streitkräfte angeblich ein geheimes Nuklearforschungszentrum in Iran zerstört haben. Der Luftangriff habe der Anlage Taleghan 2 in Parchin südöstlich von Teheran gegolten, in der vor dem Ende des militärischen Atomprogramms in Iran 2003 die Sprengvorrichtung für Atomwaffen entwickelt worden seien, berichtete die US-Nachrichtenseite Axios unter Berufung auf israelische und US-Beamte. Zuletzt soll die zuvor stillgelegte Anlage ihren Betrieb wieder aufgenommen haben.



„Es gab wissenschaftliche Aktivitäten, die den Grundstein für die Herstellung einer Atomwaffe legen könnten. Das war eine streng geheime Sache. Ein kleiner Teil der iranischen Regierung wusste davon, aber der Großteil der iranischen Regierung nicht“, zitierte Axios einen US-Beamten. Die Führung der Islamischen Republik bestreitet, Atomwaffen bauen zu wollen.



Israel könnte die Anlage dem Bericht zufolge als Ziel ausgewählt haben, weil US-Präsident Joe Biden zwar explizit darum gebeten hatte, keine Atomanlagen in Iran anzugreifen, Taleghan 2 aber nicht zum offiziellen iranischen Nuklearprogramm gehört - deshalb habe Teheran sich öffentlich nicht zu dem Angriff äußern können.



Zudem, so heißt es bei Axios, dürfte der Angriff ein Hinweis der israelischen Streitkräfte an die Iraner gewesen sein, wie gut sie über das Atomprogramm Bescheid wissen. „Der Luftangriff war eine nicht gerade subtile Botschaft, dass die Israelis tiefe Einblicke in das iranische System haben, selbst wenn es um Dinge geht, die streng geheim gehalten werden und nur einer sehr kleinen Gruppe von Leuten in der iranischen Regierung bekannt sind“, zitierte Axios einen US-Beamten.