UN beklagen erneut Bedrohung von Mitarbeitern im Gazastreifen

Bei einem Zwischenfall mit einem UN-Fahrzeugkonvoi und der israelischen Armee im Gazastreifen wurden humanitäre Helfer nach Angaben der Vereinten Nationen umzingelt und bedroht. „Die Situation eskalierte sehr schnell, als Soldaten ihre Waffen direkt auf unser Personal im Konvoi richteten, die UN-Fahrzeuge von israelischen Streitkräften umzingelt wurden und Schüsse abgefeuert wurden“, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric in New York. Das Ganze soll am Montag an einem Kontrollpunkt im zentralen Gazastreifen stattgefunden haben.



„Dann näherten sich dem Konvoi Panzer der israelischen Armee und ein Bulldozer, die die UN-Fahrzeuge von vorne und hinten rammten und den Konvoi mit den UN-Mitarbeitern darin zusammendrückten“, so Dujarric weiter. Bei den abgegebenen Schüssen habe es sich eher um Warnschüsse gehandelt, erklärte er. Verletzt worden sei niemand.



Hintergrund sei gewesen, dass israelische Streitkräfte zwei der zwölf UN-Mitarbeitenden, die die Polio-Impfkampagne im Gazastreifen unterstützen, vernehmen wollten. Es handelte sich UN-Angaben zufolge um Palästinenser. Die Armee hatte dazu am Montag mitgeteilt, es habe Geheimdienstinformationen gehabt, denen zufolge sich eine „Anzahl palästinensischer Verdächtiger“ in dem Konvoi aufhielt.



Dujarric zufolge konnte der Konvoi nach mehr als sieben Stunden, während der auch die UN-Mitarbeiter befragt wurden, zu seiner Basis zurückkehren. „Bei diesem Vorfall wurde deutlich, dass das Verhalten der israelischen Streitkräfte vor Ort das Leben unserer Mitarbeiter in Gefahr brachte“, sagte er.



Das Verhältnis zwischen Israel und den Vereinten Nationen gilt besonders im Zuge des Krieges als belastet. Israelische Vertreter hatten Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks wiederholt in die Nähe von Terroristen gerückt. Im vergangenen Monat war nach UN-Angaben ein UN-Fahrzeug in einem Konvoi von israelischen Soldaten beschossen worden. Die Armee kündigte eine Untersuchung der Vorwürfe an.