Israel setzt Militäreinsätze in Gazastreifen und Libanon fort

Israel hat erneut Ziele im Gazastreifen sowie in Libanon angegriffen und dabei nach eigenen Angaben Dutzende „Terroristen“ unschädlich gemacht. Unter anderem seien „Terrorinfrastruktur“ und Waffenlager zerstört worden, teilte die israelische Armee am frühen Morgen mit.



Die Ziele befanden sich demnach in Dschabalia im nördlichen Gazastreifen sowie im nahe gelegenen Gebiet Beit Lahia. Auch im südlichen Gazastreifen in der Gegend von Rafah hätten israelische Truppen ihre „präzisen, auf Geheimdienstinformationen basierenden Operationen“ fortgesetzt. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa und Hamas-Medien berichten von insgesamt von 36 Toten in dem Flüchtlingsviertel Dschabalia, darunter 15 Minderjährige. Kampfjets hätten dort ein Wohnhaus beschossen. Allein bei dem Angriff auf ein Haus in Dschabalia im Gazastreifen sollen nach Angaben palästinensischer Sanitäter Dutzende Menschen getötet und verletzt worden sein. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.



Bei israelischen Luftangriffen in Libanon sind nach Behördenangaben mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten eines Angriffs seien auch drei Kinder sowie sechs Verletzte, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Dieser erfolgte demnach in dem bergigen Ort Almat, etwa 15 Kilometer östlich der Hafenstadt Byblos. Die Bergungsarbeiten dauerten an. Bei einem weiteren Luftschlag in der südlichen Stadt Adlun kamen der Behörde zufolge drei Sanitäter ums Leben. Das Ministerium verurteilte den Angriff als „Kriegsverbrechen“.



Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen zudem Dutzende Kämpfer der schiitischen Hisbollah-Miliz in Libanon angegriffen und eliminiert. Auch hier seien Waffenlager und Abschussrampen das Ziel gewesen.