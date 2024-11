Donald Trumps Sieg bei der Präsidentschaftswahl in den USA dürfte immense Auswirkungen auf den Krieg im Nahen Osten haben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verspricht sich mehr Unterstützung für seinen harten Kurs gegen die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah in Libanon und Iran als deren maßgeblichen Unterstützer. Aber auch der palästinensische Präsident Mahmud Abbas und weitere Staatschefs aus dem arabischen Raum hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit dem künftigen US-Präsidenten. Die Unberechenbarkeit des künftigen Präsidenten könnte allerdings ein zusätzlicher Risikofaktor in der Region werden.Die Mehrheit der Menschen in Israel erhofft sich von Trump eine Verbesserung der Sicherheitslage in der Region. „Unter den extremen Rechten gibt es die Vorstellung, dass Israel mit Trump im Gazastreifen, in Libanon und im Westjordanland freie Hand haben wird und sogar Iran sich in Acht nehmen muss“, zitiert das Time Magazine den früheren israelischen Regierungsberater und heutigen Wissenschaftler Nimrod Novik.In seiner ersten Amtszeit hatte Trump die Palästinenser mehrfach verärgert: Er verlegte die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem,obwohl die heilige Stadt international nicht als Hauptstadt Israels anerkannt ist, sondern im Sechstagekrieg 1967 von Israel erobert und später annektiert wurde. Außerdem erkannte er die besetzten Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet an und fuhr einen harten Kurs gegen Iran. Auch im Wahlkampf sprach er sich für einen israelischen Angriff auf die iranischen Atomanlagen aus. Gleichzeitig sieht sich Trump als Friedensbringer. Während seines Wahlkampfs hat er immer wieder behauptet, er könne die Kriege im Gazastreifen und in Libanon beenden.