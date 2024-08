Biden telefoniert mit Netanjahu und dringt auf Deal

US-Präsident Joe Biden hat in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf einen baldigen Durchbruch bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen gedrungen. "Der Präsident betonte die Dringlichkeit, das Waffenstillstands- und Geiselabkommen abzuschließen, und besprach die bevorstehenden Gespräche in Kairo, um die verbleibenden Hindernisse aus dem Weg zu räumen", teilte das Weiße Haus mit. Die Verhandlungen in Kairo seien entscheidend für den Fortgang der Verhandlungen. An dem Telefonat habe auch Vizepräsidentin Kamala Harris - die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten - teilgenommen.



Die Unterhändler, die seit Monaten um eine Einigung ringen, wollen sich in den kommenden Tagen in der ägyptischen Hauptstadt treffen. In der Erklärung des Weißen Hauses hieß es weiter, Biden und Netanjahu hätten auch über die Bemühungen der USA gesprochen, Israel "gegen alle Bedrohungen aus Iran zu unterstützen, einschließlich seiner terroristischen Stellvertretergruppen Hamas, Hisbollah und Huthi, einschließlich der laufenden defensiven US-Militärstationierungen". Iran hat Vergeltung für die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Hanija am 31. Juli in Teheran geschworen, für die das Regime in Teheran Israel verantwortlich macht.



Einer der größten Streitpunkte im Ringen um einen Deal ist Israels Forderung, den Abschnitt zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zu kontrollieren. Israel will dort dauerhaft eigene Sicherheitskräfte stationieren. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten dementierte einen Medienbericht, wonach Netanjahu zugestimmt habe, dass Israel sich aus dem sogenannten Philadelphi-Korridor zurückzieht. Israel müsse sicherstellen, "dass der Gazastreifen nie wieder eine Sicherheitsbedrohung für Israel darstelle. Dies erfordert die Sicherung der Südgrenze."



Die Hamas wirft Israel vor, die Verhandlungen über ein Abkommen mit der Weigerung zu blockieren, sich aus dem etwa 14 Kilometer langen Philadelphi-Korridor zurückzuziehen. Die Islamisten fordern einen kompletten Abzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen.