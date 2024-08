Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad soll laut der britischen Tageszeitung The Telegraph für den tödlichen Anschlag auf Hamas-Anführer Ismail Hanija in Teheran iranische Sicherheitsagenten angeheuert haben. Ursprünglich sei geplant gewesen, Hanija bereits im Mai zu töten, als er an der Beerdigung des iranischen Ex-Präsidenten Ebrahim Raisi teilnahm. Wegen der großen Menschenmenge und der hohen Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlags sei das Vorhaben aber abgeblasen worden, hieß es. Stattdessen hätten die beiden vom Mossad angeheuerten Agenten vor geraumer Zeit Sprengsätze in drei Zimmern des Gästehauses der Revolutionsgarden im Norden Teherans platziert. Auf Bildern von Überwachungskameras sei zu sehen, wie sie innerhalb weniger Minuten mehrere Räume betraten und wieder verließen.Die Agenten sollen sich anschließend ins Ausland abgesetzt haben, hätten aber in Kontakt mit einer Quelle vor Ort gestanden. Um 2 Uhr nachts am Mittwoch hätten sie dann den Sprengstoff aus dem Ausland per Fernzündung in dem Zimmer detonieren lassen, in dem sich Hanija aufhielt. Bei der Explosion kamen der Auslandschef der Hamas und sein Leibwächter ums Leben. Hanija hielt sich anlässlich der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian in der iranischen Hauptstadt auf.Israel hat auf die Vorwürfe bislang nicht offiziell reagiert. Mehrere Medien hatten berichtet, dass Hanija durch eine bereits vor rund zwei Monaten in dem Gästehaus platzierte Bombe getötet worden sei.In Iran sind unterdessen laut New York Times mehr als zwei Dutzend Personen verhaftet worden. Wie das Blatt unter Berufung auf zwei mit den Ermittlungen vertraute Iraner berichtet, befinden sich unter den Festgenommen ranghohe Geheimdienstoffiziere, Militärbeamte und Mitarbeiter des vom Militär betriebenen Gästehauses in Teheran, in dem die gezielte Tötung stattfand.