UN-Generalsekretär António Guterres warnt vor einer weiteren Eskalation. „Das libanesische Volk, das israelische Volk und die Menschen auf der ganzen Welt können es sich nicht leisten, dass Libanon zu einem zweiten Gaza wird", sagte Guterres bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Libanon stehe am Abgrund. Der Krieg im Gazastreifen sei ein „unaufhörlicher Albtraum", der die gesamte Region mit sich zu reißen drohe.Guterres, der mehrfach deutliche Kritik an der Kriegsführung des israelischen Militärs im Gazastreifen geübt hat, befürchtet nun offensichtlich ein ähnliches Vorgehen in Libanon. „Die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Tötens und der Zerstörung in Gaza sind in meinen Jahren als Generalsekretär unvergleichbar", sagt er.Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Behörden gab es im Gazastreifen seit Beginn des Krieges im Oktober mehr als 40 000 Tote, darunter sind Hamas-Kämpfer aber auch sehr viele Zivilisten. Guterres betonte, nichts könne den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 rechtfertigen - genauso wenig könne nichts die kollektive Bestrafung der Palästinenser danach rechtfertigen. Dieser Aussage folgte seltener Zwischenapplaus in der Vollversammlung.Bei dem Treffen der Vereinten Nationen kommen jedes Jahr im September am Hauptsitz der Organisation Politiker und Diplomaten aus mehr als 190 Ländern zusammen. Dominiert wird die Debatte in diesem Jahr von der Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.