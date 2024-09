Abbas: Palästinenser-Regierung soll Kontrolle über Gazastreifen übernehmen

Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas hat sich bei der UN-Generalversammlung zu seiner Vorstellung der Zukunft des Gazastreifens geäußert. Die Palästinenser-Regierung im Westjordanland solle in Zukunft die Kontrolle über den Küstenstreifen übernehmen, sagte er, einschließlich der Grenzübergänge. Abbas forderte erneut einen kompletten Abzug Israels aus dem Gazastreifen. Dieser sei durch Israel vollkommen zerstört worden und "nicht mehr bewohnbar", so der Palästinenser-Präsident.



Seine Ansprache begann Abbas laut der Times of Israel mit den Worten: "We will not leave" - wir werden nicht gehen - und wiederholte das dreimal. "Palästina ist unser Heimatland. Es ist das Land unserer Väter, unserer Großväter", sagte er demnach. Abbas warf Israel erneut Völkermord vor und richtete eindringliche Worte an die Anwesenden: "Stoppt dieses Verbrechen", sagte er. "Die ganze Welt ist verantwortlich für das, was unserem Volk passiert."