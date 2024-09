Mehrere Staaten fordern dreiwöchige Waffenruhe im Nahen Osten

Mit der Forderung nach einer 21-tägigen Waffenruhe in Nahost erhöht eine Staatengruppe um die USA und Deutschland zusammen mit wichtigen arabischen Ländern den Druck auf Israel und die Hisbollah. Die Kampfpause solle Raum schaffen für eine diplomatische Lösung des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz in Libanon sowie des seit fast einem Jahr andauernden Gaza-Kriegs, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Gruppe aus zehn Staaten und der EU.



Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot zeigte sich vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates optimistisch. "Wir haben in den letzten Stunden wichtige Fortschritte erzielt und werden unsere Bemühungen in den kommenden Stunden fortsetzen", sagte er. Er zähle darauf, dass beide Seite den Vorschlag unverzüglich annehmen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Auch US-Präsident Joe Biden und der französische Staatschef Emmanuel Macron betonten die Dringlichkeit einer Einigung. "Wir rufen zu breiter Unterstützung und sofortiger Zustimmung der Regierungen Israels und Libanons auf", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die von Australien, Kanada, der Europäischen Union, Deutschland, Italien, Japan, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar unterstützt wird.



Auch die libanesische Regierung hofft auf eine diplomatische Lösung. Israel habe eine beispiellose Eskalation in Libanon zu verantworten und Hunderte Zivilisten innerhalb weniger Tage getötet „darunter Jugendliche, Frauen und Kinder“. Daher brauche es eine Waffenruhe, die "internationale Unterstützung genießt und diesen schmutzigen Krieg beenden würde“, sagte der libanesische Ministerpräsident Nadschib Mikati in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates.



Israel hatte vor der Sitzung gesagt, es werde eine Waffenruhe geben. Die Frage sei nur, ob es die nach oder vor einem Krieg geben würde, sagte der israelische Botschafter Danny Danon. "Ich möchte eine Waffenruhe und die Rückkehr der Israelis in ihre Häuser im Norden und der Südlibanesen in ihre Häuser in Südlibanon. Das ist es, was wir alle erreichen wollen. Das wird entweder nach einem Krieg oder vor einem Krieg geschehen. Wir hoffen, dass es vorher sein wird.“



Der politische Analyst Ori Goldberg fürchtet, dass Israel aufgrund der Angriffe auf die Hisbollah international geächtet werden könnte. Lesen Sie das ganze Interview hier (mit SZ Plus):