Angriffe auf Libanon gehen weiter - Dutzende Tote

Auch am Freitag gehen die israelischen Angriffe auf Libanon weiter. Offiziellen Angaben zufolge sind dabei seit dem Morgen mindestens 25 Menschen getötet worden, zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt. Das gab Gesundheitsminister Firas Abiad in Beirut bekannt, eine konkrete Zahl an Verletzten nannte er nicht. Abiad sagte: Alle Seiten seien an einer diplomatischen Lösung interessiert, "nur eine Partei will ihre wahllosen Angriffe auf Zivilisten fortsetzen“. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA hatte zuvor gemeldet, dass allein bei einem Angriff auf den Ort Schebaa nahe der Grenze zu Israel eine neunköpfige Familie getötet wurde.



Auch die Hisbollah greift weiterhin Orte im Norden Israels an. Am Morgen meldete die israelische Armee zehn Raketen aus Libanon. Über Haifa, der wichtigsten Hafenstadt des Landes, war der Rauch von Explosionen zu sehen. Die Armee teilte mit, einige der Geschosse seien abgewehrt worden, andere in unbebautem Gelände niedergegangen. Auch in mehreren Gebieten im Zentrum Israels und in der Großstadt Tel Aviv war zuvor Raketenalarm ausgelöst worden. Über mögliche Opfer ist hier nichts bekannt.