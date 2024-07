Netanjahu: Abkommen muss uns das Weiterkämpfen ermöglichen

Mitten in den Verhandlungen über einen Geisel-Deal hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu das Recht verlangt, weiter im Gazastreifen kämpfen zu dürfen. „Jedes Abkommen wird Israel erlauben, die Kämpfe wieder aufzunehmen, bis alle Kriegsziele erreicht sind“, heißt es in einer Liste an Bedingungen, die das Büro des Ministerpräsidenten veröffentlichte. Zudem müsse ein Abkommen den Waffenschmuggel an die Hamas über die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten verbieten. Darüber hinaus dürfe die Rückkehr Tausender bewaffneter Kämpfer in den nördlichen Gazastreifen nicht zugelassen werden.



Netanjahus Äußerung platzen hinein in die Verhandlungen über eine Waffenruhe und einen Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge. Die Gespräche sollen diese Woche in Kairo weitergehen. Ägypten, Katar und die USA vermitteln zwischen beiden Seiten. Die Vermittler bemühen sich derzeit um Formulierungen, um die bestehende Kluft in strittigen Punkten zu überbrücken.



Die Äußerungen von Netanjahu schadeten diesen Bemühungen, zitierte die Times of Israel einen namentlich nicht genannten ranghohen Vertreter der Vermittler. Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid kritisierte Netanjahu ebenfalls für die Auflistung der Bedingungen für ein Abkommen: „Wir befinden uns in einem kritischen Moment der Verhandlungen, das Leben der Entführten hängt davon ab, warum also solche provokativen Botschaften? Was trägt das zum Prozess bei?“, schrieb Lapid auf der Plattform X.



Zum Abschluss landesweiter Proteste und Straßenblockaden am „Tag der Störung“ warfen Tausende in Tel Aviv und Jerusalem Netanjahu vor, den Verhandlungsprozess zu behindern. Unter den Demonstrierenden war auch die Mutter einer Geisel, die sich mit flehenden Worten an den Ministerpräsidenten wandte. „Neun Monate lang haben Sie die Geiseln im Stich gelassen. Netanjahu – hören Sie auf, es zu verschleppen. Wir wollen sie zu Hause haben, und es liegt an Ihnen, sie nach Hause zu bringen“, rief sie bei einer abendlichen Protestaktion in Tel Aviv. Um auf das Schicksal ihres Sohnes und das der anderen rund 120 noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln aufmerksam zu machen, stieg die Frau in einen schwarzen Käfig, der unter einer Straßenbrücke hing. „Es liegt ein Deal auf dem Tisch, der Leben retten kann, und uns alle“, zitierte die Times of Israel die verzweifelte Mutter. An den Regierungschef gerichtet rief sie: „Ich möchte Netanjahu sagen: Die Schlüssel zu diesem Käfig und allen anderen Käfigen liegen in Ihren Händen“.