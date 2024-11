Josep Borrell, der Außenbeauftragte der Europäischen Union, fordert die Einhaltung der Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu und Joav Gallant: „Die Entscheidung des Gerichts muss respektiert und umgesetzt werden“, sagte er laut New York Times vor Reportern in Jordanien: „Diese Entscheidung ist für alle Vertragsparteien des Gerichts, zu denen auch alle Mitglieder der Europäischen Union gehören, bindend.“ Konkret würde das bedeuten, dass alle EU-Staaten – auch Deutschland – den israelischen Regierungschef festnehmen müssten, wenn Netanjahu in ihr Land reist.Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) lobt die Haftbefehle gegen die israelischen Politiker sowie Hamas-Anführer Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, bekannt unter dem Namen Deif, unterdessen in einer Stellungnahme . Die stellvertretende Direktorin für internationale Justiz bei HRW sagte: „Die IStGH-Haftbefehle gegen hochrangige israelische Führer und einen Hamas-Funktionär widerlegen den Eindruck, dass bestimmte Personen außerhalb der Reichweite des Gesetzes stehen.“Die US-Regierung, die den Strafgerichtshof als Ganzes nicht anerkennt, kritisiert die Entscheidung. „Die Ausstellung von Haftbefehlen durch den Internationalen Strafgerichtshof gegen israelische Politiker ist empörend“, wurde Präsident Biden in einer Mitteilung des Weißen Hauses zitiert. Mit Blick auf den Haftbefehl gegen Al-Masri sagte Biden: „Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Was auch immer der Internationale Strafgerichtshof andeuten mag, Israel und die Hamas sind nicht gleichwertig – überhaupt nicht.“Die Regierung sei fundamental gegen Haftbefehle gegen israelische Vertreter, sagte auch ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus. Die USA würden jetzt mit ihren Partnern über die nächsten Schritte beraten.Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland übt scharfe Kritik: „Dieser Haftbefehl gegen einen Ministerpräsidenten eines demokratischen Staates und seinen früheren Verteidigungsminister ist eine Absurdität“, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. „Israel verteidigt sich nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 gegen islamistischen Terror in Gaza und in Libanon. Allein der semantische Dualismus, Israel auf eine Stufe mit der Hamas zu stellen, grenzt an Unverfrorenheit“. Das „vollkommen verfehlte Amtsverständnis eines internationalen Strafgerichtshofs“ sei auf „Anti-Israel-Propaganda“ zurückzuführen. Die Bundesregierung dürfe diese Täter-Opfer-Umkehr nicht akzeptieren.Wieso ein Haftbefehl gegen Netanjahu die Bundesregierung in ein Dilemma stürzt, erklärte SZ-Parlamentskorrespondent Paul-Anton Krüger bereits im Mai: