Tote und Verletzte bei Drohnenangriff in Israel - Hisbollah droht mit härteren Angriffen

Bei einem Drohnenangriff auf einen Militärstützpunkt bei der israelischen Stadt Binjamina sind nach Angaben der Armee vier Soldaten getötet und sieben weitere schwer verletzt worden. Rettungsdienste sprechen von insgesamt mehr als 60 Verletzten. Israelische Fernsehkanäle berichteten von vielen Einsatzkräften am Ort des Angriffs etwa 60 Kilometer nördlich von Tel Aviv.



Die Warnsirenen hatten vor der Attacke nicht geheult. „Wir werden untersuchen, wie eine Drohne ohne Vorwarnung eindringen und eine Basis treffen kann“, kündigte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari laut Medien kurz nach Mitternacht in einer Stellungnahme an.



Die proiranische Hisbollah hat den Angriff für sich reklamiert. Sie habe ein „Geschwader von Angriffsdrohnen“ auf ein Trainingscamp des israelischen Militärs in Binjamina abgefeuert. Wenig später droht die Hisbollah-Miliz Israel mit noch heftigeren Angriffen, falls das Nachbarland seine Offensive in Libanon nicht stoppen sollte. In einer in der Nacht veröffentlichten Mitteilung heißt es demnach, „dass das, was der Feind heute im Süden Haifas erlebt hat, nur ein kleiner Vorgeschmack auf das ist, was ihn erwartet, wenn er beschließt, seine Aggression gegen unser edles und geliebtes Volk fortzusetzen". Erst am Freitag hat eine Drohne aus Libanon im Seebad Herzlia bei Tel Aviv Gebäudeschäden angerichtet.



Einer ersten Untersuchung zum jüngsten Angriff zufolge habe die Hisbollah in Libanon zwei Shahed-Drohnen gestartet, die vom Meer aus in den israelischen Luftraum eingedrungen seien, wie die Times of Israel meldete. Beide Drohnen seien vom Radar geortet und eine vor der Küste nördlich von Haifa abgeschossen worden. Flugzeuge und Hubschrauber hätten die zweite Drohne verfolgt, sie sei aber vom Radar verschwunden. Es hätten keine Sirenen geheult, weil davon ausgegangen worden sei, dass die Drohne abgestürzt oder abgefangen worden war, berichtete die Zeitung weiter. Die Drohne schlug schließlich in der Nähe von Binjamina ein.