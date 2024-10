Experten: Nächster Hamas-Chef dürfte Nähe zu Iran suchen

Mehrere Experten halten es für wahrscheinlich, dass die Hamas den in Katar ansässigen Chalil al-Hajja zum Nachfolger ihres getöteten Anführers Jahia Sinwar ernennen wird. Das würde die Hamas ihrer Einschätzung nach näher an Iran rücken, wodurch das Land als wichtigster Unterstützer mehr Einfluss in der nächsten Phase des Krieges erhalten könnte. Al-Hajja hielt am Freitag eine im Fernsehen übertragene Rede, in der er sich im Namen der Hamas zum Tod Sinwars äußerte. Darin deutete er an, dass er zumindest kommissarisch die Führungsrolle übernehmen würde.



Ghaith al-Omari und Neomi Neumann vom Washington Institute for Near East Policy schreiben: „Der nächste Anführer wird mit ziemlicher Sicherheit aus dem Führungskreis der Bewegung in Doha kommen." Sollte es auf al-Hajja hinauslaufen, werde dieser „wahrscheinlich versuchen, Sinwars Weg sowohl an der Kriegsfront im Gazastreifen als auch in der Nähe zum Iran fortzusetzen".



Auch die Direktorin für Politik und Einfluss des European Leadership Network, Jane Kinninmont, hält al-Hajja für einen naheliegenden Nachfolger. Dass er in Doha lebt, mache ihn zu einem schwierigeren Ziel als Sinwar. „Es ergibt mehr Sinn, jemanden von außerhalb zu haben“, sagte sie. „Heutzutage kann man nichts mehr ausschließen, aber ich glaube nicht, dass Israel einen Führer in Katar ermorden würde.“



Der jordanische Wissenschaftler Hassan Abu Haniyeh sagte ebenfalls, dass die Hamas nun von Mitgliedern des Flügels angeführt werden könnte, „der Iran nahesteht und direkt mit ihm zusammenarbeitet“. Er halte es allerdings für möglich, dass die Hamas al-Hajja nicht sofort als offiziellen Nachfolger nominiere, um ihn nicht gleich zur Zielscheibe zu machen.