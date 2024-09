Polio-Impfkampagne der WHO hat begonnen

Nachdem am Samstag erste Kinder im Gazastreifen gegen Polio geimpft worden waren, hat die entsprechende Kampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntag offiziell begonnen. Rund 640 000 Kinder unter zehn Jahren sollen unter Beteiligung von Kliniken, Arztpraxen und mobilen Teams gegen die Krankheit geimpft werden. In den Palästinensergebieten gab es kürzlich den ersten Fall von Kinderlähmung seit 25 Jahren.

Seit Beginn des Gazakrieges konnten viele Babys in dem abgeschotteten Küstengebiet nicht geimpft werden. Die WHO warnt, dass die hygienischen Zustände und die Wasserknappheit in der Region, in der viele Menschen – darunter zahlreiche Vertriebene – auf engstem Raum ausharren, zu einer raschen Ausbreitung der Krankheit beitragen können. Um die Schutzimpfung ausführen zu können, wurden fast 2200 Helfer trainiert. In den vergangenen Wochen sind 1,26 Millionen Polio-Impfdosen in den Gazastreifen gebracht worden, 400 000 weitere sollen in Kürze ankommen. Gegen das hochansteckende Virus, das zu Lähmungen führen kann, sind zwei Impfdosen im Abstand von vier Wochen notwendig.

Der für Palästinenserangelegenheiten zuständigen israelischen Behörde Cogat zufolge soll bis zum 3. September im zentralen Gazastreifen geimpft werden. Vom 4. bis 6. September soll im südlichen, vom 7. bis 9. September im nördlichen Gazastreifen immunisiert werden. Während der Impfkampagne wollte die israelische Armee zeitlich und örtlich begrenzte Kampfpausen einhalten.

Alle Seiten haben der WHO zufolge „vorläufige Verpflichtungen zu sogenannten gebietsspezifischen humanitären Pausen“ abgegeben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu betonte nach Angaben seines Büros, dass es sich bei den geplanten Kampfunterbrechungen nicht um eine Waffenruhe im klassischen Sinne handeln solle. Es würden lediglich sichere Gebiete für die Impfungen und ein humanitärer Korridor eingerichtet, den die Menschen auf dem Weg zu Impfungen ohne Gefahr passieren könnten.

Das israelische Militär hat bereits in der Vergangenheit mehrfach mehrstündige Pausen seiner Aktivitäten in Gebieten des Gazastreifen verkündet, meist um dort mehr Hilfslieferungen zu ermöglichen. Unklar ist noch, ob der Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen durch die israelische Armee Auswirkungen auf die Ankündigungen von Kampfpausen haben würde.