Baerbock reist erneut in den Nahen Osten

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Mittwochabend erneut in den Nahen Osten, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin mitteilt. Geplant sind demnach Stationen in Saudi-Arabien, Jordanien, Israel und den palästinensischen Gebieten im Westjordanland. Bei ihren Gesprächen gehe es "um die dramatische Lage in der Region", sagt die Sprecherin. Ziel sei nach wie vor die Herstellung einer Waffenruhe im Gazastreifen, um dann auch die verbliebenen Geiseln freizubekommen. Zudem müsse eine drohende Eskalation der Lage im Westjordanland verhindert werden. Es sei bereits die neunte Reise Baerbocks nach Israel und die elfte in die Region seit dem 7. Oktober 2023.



Am Donnerstag will sich Baerbock zunächst hinter verschlossenen Türen mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan über die Lage im Nahen Osten austauschen. Später ist in der jordanischen Hauptstadt Amman ein Gespräch mit Außenminister Aiman al-Safadi geplant.

In Israel sind am Freitag Unterredungen mit Außenminister Israel Katz und Verteidigungsminister Joav Galant vorgesehen. In Ramallah im Westjordanland will Baerbock danach den Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammed Mustafa, treffen. Die Behörde könnte aus ihrer Sicht in einer Nachkriegsordnung im Gazastreifen eine wichtige Rolle spielen.