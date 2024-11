Das israelische Sicherheitskabinett hat offenbar bei einer Sitzung am Sonntag eine Reihe von Maßnahmen genehmigt, die darauf abzielen, die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern. Das berichtet die israelische Zeitung Times of Israel unter Berufung auf einen israelischen Beamten, der nicht namentlich genannt wird.Das Kabinett beschloss die Veränderungen demzufolge kurz vor Ablauf der einmonatigen Frist, die die USA Israel gesetzt hatten. Am 13. Oktober hatten die Vereinigten Staaten Israel dazu aufgerufen, die Situation der Zivilbevölkerung im Gazastreifen bis spätestens diesen Mittwoch deutlich zu verbessern – andernfalls drohe ein teilweises Waffenembargo aus Washington. Das US-Recht verbietet den Transfer von offensiven Waffen in Länder, die den Zugang zu humanitärer Hilfe blockieren.Zu den von den USA geforderten Maßnahmen gehörte, dass Israel die Menge an Hilfsgütern, die täglich in den Gazastreifen geliefert werden, auf 350 Lkw pro Tag erhöht. Diese Zahl lag in den vergangenen Monaten im Durchschnitt deutlich unter 100. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte die Situation zuletzt so beschrieben: „Noch nie in den letzten zwölf Monaten kam so wenig Hilfe in den Gazastreifen wie jetzt.“ Wie der britische Guardian unter Berufung auf Zahlen der israelischen Regierung berichtet, ist die Menge der Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuletzt auf den tiefsten Stand seit Dezember 2023 gefallen.Laut Times of Israel gehört zu den nun von der Regierung genehmigten Maßnahmen eine Erhöhung der Hilfslieferungen, auch wenn ein israelischer Beamter der Nachrichtenagentur Axios mitteilte, dass Israel die 350-Lkw-Marke, wie von den USA gefordert, nicht erreichen werde. Außerdem soll beschlossen worden sein, eine schriftliche Zusage zu senden, dass Israel nicht beabsichtige, Menschen in Gaza gewaltsam aus den Kampfgebieten zu deportieren. Unklar bleibt, ob die Schritte den USA genügen werden. Einige der Forderungen, die die USA in dem Schreiben formuliert hatten, wird Israel bis Mittwoch nicht erfüllen.