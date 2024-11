Große Sorgen vor Israels Gastspiel in Frankreich

In Paris laufen intensive Vorbereitungen auf das Fußballspiel gegen Israel. Die Sorge vor der hochriskanten Partie in der Nations League ist angesichts der jüngsten antisemitisch motivierten Ausschreitungen groß. Vom Nationalen Sicherheitsrat in Jerusalem kam bereits trotz aller Sicherheitsvorkehrungen der eindringliche Appell an die Anhänger, das Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) zu meiden.



Die französische Hauptstadt ist nach den Vorfällen in Amsterdam rund um die Europa-League-Partie zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv gewarnt: Wie der Pariser Polizeichef Laurent Nuñez mitteilte, werden etwa 4000 Polizisten in der Stadt und rund um das Stade de France im Einsatz sein, eine Eliteeinheit werde zudem das israelische Team schützen.



In der niederländischen Hauptstadt war es am vergangenen Donnerstag zu gewaltsamen Angriffen gekommen, Berichte über Hetzjagden auf Maccabi-Fans machten die Runde, es soll zu Schlägereien und Vandalismus gekommen sein.