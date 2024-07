USA versuchen weiter, Eskalation auf diplomatischem Weg zu verhindern

Nach dem verheerenden Raketenangriff auf den israelisch besetzten Golanhöhen mit zwölf getöteten Kindern und Jugendlichen ist die Angst vor einem größeren Krieg in der Region allgegenwärtig. Die Hisbollah ist in Alarmbereitschaft. Sollte es zu einem Angriff kommen, werde man zurückschlagen, heißt es in Hisbollah-Kreisen. Israelischen Medien zufolge dürfte Israels Reaktion bedeutsam, aber begrenzt ausfallen. Das US-Nachrichtenportal Axios zitiert israelische Beamte, wonach Israels Sicherheitskabinett und das Militär "eine viel stärkere Reaktion auf die Hisbollah als alles bisher Dagewesene" befürworten, aber keinen großen Krieg.



Mit beiden Seiten gibt es intensive diplomatische Gespräche, um eine Eskalation doch noch zu verhindern. Die US-Regierung habe sich intensiv mit verschiedenen Akteuren ausgetauscht, sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby. "Wir glauben, dass es noch Zeit und Raum für eine diplomatische Lösung gibt." Eine Eskalation sei vermeidbar.



US-Außenminister Antony Blinken sprach am Montag mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog und forderte Israel und die Hisbollah auf, von einer Eskalation zurückzutreten. In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, Blinken habe in seinem Telefonat mit Herzog "betont, wie wichtig es sei, eine Eskalation des Konflikts zu verhindern, und die Bemühungen um eine diplomatische Lösung erörtert". Ein hochrangiger US-Beamter soll laut Times of Israel gleichzeitig mit libanesischen Regierungsvertretern gesprochen haben, um einer Eskalation entgegenzuwirken.



Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni appellierte an Israel, nicht in die Falle von Vergeltungsangriffen zu tappen. Sie sei "sehr, sehr besorgt" über die Lage in Libanon und das Risiko einer Eskalation, sagt Meloni bei einem Besuch in China. China könne die Bemühungen der Deeskalation unterstützen, da es enge Beziehungen zu Iran und zu Saudi-Arabien unterhalte.



Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian drohte unterdessen in einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, ein israelischer Angriff auf Libanon werde schwerwiegende Folgen für den Staat Israel haben.



