Südafrika hat am Montag eine Akte beim Internationalen Gerichtshof eingereicht, die, wie es heißt, „Fakten und Beweise“ enthält, die zeigen würden, dass Israel ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen begeht. Die 750-seitige Akte enthält Dokumente, die die Anschuldigung Südafrikas unterstützen, dass „Israel die Völkermordkonvention verletzt hat, indem es die Auslöschung der in Gaza lebenden Palästinenser fördert und sie mit einer Vielzahl von Zerstörungswaffen physisch tötet“, teilte die Präsidentschaft in einer Erklärung mit . Die vorgelegten Beweise sollen auch zeigen, dass den Palästinensern der Zugang zu humanitärer Hilfe verwehrt wurde, so Südafrika. Zudem wirft das Land Israel vor, mehrere einstweilige Maßnahmen des Internationalen Gerichtshofs missachtet zu haben.Israel hat die gezielte Tötung von Zivilisten bestritten und immer wieder sein Recht auf Selbstverteidigung bekräftigt. Pretoria prüft seine Optionen, nachdem Israel eine Anordnung des Internationalen Gerichtshofs ignoriert hat, die es zur Verhinderung der Tötung oder Verletzung palästinensischer Zivilisten verpflichtet. Dies könnte auch einen möglichen Ansatz beim UN-Sicherheitsrat zur Durchsetzung der Gerichtsanordnung umfassen. Während Israel rechtlich zwar verpflichtet ist, den Entscheidungen des Gerichts nachzukommen, hat der Internationalen Gerichtshof keinen Mechanismus, um seine Anordnungen durchzusetzen.Seit dem 7. Oktober, als Hamas-Kämpfer in den Süden Israels eindrangen und 1200 Menschen töteten sowie etwa 250 Geiseln nahmen, tobt der Kampf in Gaza. Israel hat mit Boden- und Luftangriffen reagiert, der laut Beamten im von Hamas regierten Gebiet fast 43 000 Leben gefordert hat. Hierbei wird nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden.Südafrika hatte erstmals Ende Dezember eine Völkermord-Klage gegen Israel beim Internationalen Gerichtshof eingereicht. Das Tribunal forderte Israel am 29. Juli auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Tötung oder Verletzung von Palästinensern zu verhindern, ließ jedoch die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand aus. Die rechtlichen Schritte wurden von der Türkei, Spanien, Mexiko und Kolumbien unterstützt.