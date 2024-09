Berichte über Ende der Militäraktion im Westjordanland – keine Bestätigung der Armee

Seit eineinhalb Wochen geht die israelische Armee mit einer groß angelegten Militäraktion gegen Extremisten in mehreren Orten im Westjordanland vor. Nun gibt es unbestätigte Medienberichte über ein Ende des Einsatzes. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldet, dass der Armeeeinsatz in Dschenin im nördlichen Westjordanland beendet sei. Die israelischen Truppen hätten sich am Morgen aus dem Ort, der als Hochburg militanter Palästinenser gilt, zurückgezogen.



Die Armee bestätigte den Bericht zunächst nicht direkt. Israelische Einsatzkräfte seien weiterhin aktiv, um die Ziele des Anti-Terror-Einsatzes zu erreichen, teilte das Militär mit. Bislang seien 14 Militante getötet und mehr als 30 Verdächtige in Dschenin festgenommen worden, hieß es in einer Mitteilung.



Die israelischen Einsatzkräfte hätten in den vergangenen anderthalb Wochen zudem rund 30 unter der Straße versteckte Sprengsätze in der Gegend entschärft. Sie zerstörten den Angaben nach unter anderem auch ein unterirdisches Waffenlager unter einer Moschee. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah kamen während des Einsatzes in der Gegend 21 Menschen ums Leben. In dem Ort gibt es palästinensischen Medien zufolge zudem schwere Schäden an Gebäuden und Straßen.



Palästinensischen Berichten zufolge zog sich Israels Armee auch aus Tulkarem im Nordwesten des Westjordanlands zurück. Demnach gab es andernorts aber weiterhin noch einige kleinere und zeitlich beschränkte israelische Armeeeinsätze.