Berichte: Zahlreiche Tote bei Angriffen im Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen hat es palästinensischen Berichten zufolge erneut Tote gegeben. Am Morgen seien in der Stadt Chan Yunis im Süden des Gebiets mindestens 28 Menschen getötet worden, darunter vor allem Kinder und Frauen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Ziel des Luftangriffs sei ein Wohnhaus gewesen. Zahlreiche Menschen seien dabei zudem verletzt worden. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldete 38 Tote bei israelischen Angriffen auf Häuser in der Stadt seit der Nacht.



Die Nachrichtenagentur Wafa berichtete zudem von mindestens 20 Toten und zahlreichen Verletzten in Beit Lahia im Norden des Küstenstreifens. Israels Luftwaffe habe dort zwei Gebäude angegriffen, hieß es. Die Angaben zu beiden Angriffen ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Armee teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, den Bericht zu prüfen.



Israelische Soldaten hätten am Morgen darüber hinaus das nahe gelegene Kamal-Adwan-Krankenhaus gestürmt und beschossen, berichtete Wafa. Soldaten sollen den Zugang zu lebenswichtigen Hilfsgütern blockiert haben. Auch diese Angaben ließen sich bislang nicht unabhängig überprüfen. Israels Militär bestätigte am Nachmittag, dass israelische Einsatzkräfte in der Gegend im Einsatz seien. Grund dafür seien „nachrichtendienstliche Informationen über die Präsenz von Terroristen und terroristischer Infrastruktur in dem Gebiet“.



Die israelische Armee ist derweil eigenen Angaben nach weiter im Flüchtlingsviertel Dschabalija im Einsatz. Die Truppen hätten „im Laufe des vergangenen Tages Dutzende Terroristen ausgeschaltet, terroristische Infrastruktur zerschlagen und zahlreiche Waffen sichergestellt“, hieß es in einer Erklärung des Militärs. Der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz im Gazastreifen hatte am Donnerstag von vielen Toten und Verletzten in der Gegend berichtet. Die Lage in dem umkämpften Flüchtlingsviertel im Norden des Gazastreifens ist Augenzeugen zufolge katastrophal.