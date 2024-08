Nach Raketenangriffen aus dem nördlichen Gazastreifen will die israelische Armee in der Region Beit Hanoun "kraftvoll" gegen die Hamas vorgehen. Man rufe deshalb alle dort Anwesenden auf, sich in Notunterkünfte in Gaza Stadt zu begeben, schrieb ein Sprecher auf der Plattform X . Wie viele Menschen sich noch in der Region aufhalten, ist nicht sicher. Die Times of Israel schreibt, dass die israelischen Streitkräfte von etwa 200 000 im gesamten nördlichen Gazastreifen verbliebenen Palästinensern ausgingen.Auch Monate nach Kriegsbeginn ist die Hamas offenbar noch immer im nördlichen Gazastreifen aktiv. Nachdem die israelische Armee schon in der Anfangsphase der Bodenoffensive massiv gegen die lokalen Verbände der Hamas in Beit Hanoun vorgegangen sei, schreibt die Times of Israel, habe die Armee immer wieder kleinere Razzien ausgeführt.