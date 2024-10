WHO: Israel verwehrt Nothilfespezialisten Zugang zu Gaza

Israel hat medizinischen Spezialkräften, die zur Unterstützung von Kliniken in den Gazastreifen wollten, nach UN-Angaben die Einreise verweigert. Insgesamt seien seit August acht Organisationen und etwa 50 spezialisierte Einsatzkräfte betroffen gewesen, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Anfrage. Die Spezialistinnen und Spezialisten hätten unter anderem Kliniken wie das European-Gaza-Krankenhaus oder das Nasser-Krankenhaus unterstützen sollen. Ihre Hilfe wäre in der Chirurgie sowie bei der psychologischen Betreuung des Gesundheitspersonals nötig gewesen, so die WHO. Aus Israel ist zu den Vorwürfen bislang keine Stellungnahme bekannt.



Nach Informationen des amerikanischen Senders CNN gehört zu den Organisationen, die Israel nicht mehr in den Gazastreifen reisen lässt, die gemeinnützige amerikanische Organisation Palestinian American Medical Association zur Unterstützung von Palästinensern.



Es sei das erste Mal gewesen, dass Israel ganzen Organisationen die Teilnahme an solchen Unterstützungseinsätzen verweigert habe. In der vergangenen Woche habe ein Viertel weniger Operationen durch Unterstützerteams stattgefunden. Nur 17 der 36 Kliniken und nur 43 der ärztlichen Praxen seien teilweise arbeitsfähig, deshalb sei die Hilfe dieser Teams von außen unersetzlich, so die WHO. Sie verlangte vollen Zugang für die Nothilfeteams.