Am Sonntag stand Benjamin Netanjahu in den besetzten Gebieten im Süden Libanons, wie ein kleiner Feldherr mit kugelsicherer Weste und verkündete, was er seit mehr als zwei Jahren verkündet: dass der Krieg noch nicht vorbei ist. „Es gibt noch viel zu tun, und wir packen es an“, sagte der israelische Ministerpräsident. Es war ein Spruch wie aus einer Baumarktreklame.
IsraelWarum Netanjahu ohne Krieg nicht mehr weiterweiß
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„Die Schlacht ist noch nicht vorbei“, sagt Israels Regierungschef zur Lage in Iran – und lässt weiter Angriffe auf Libanon fliegen. Ein Waffenstillstand wäre für ihn eine Niederlage.
Von Bernd Dörries, Kairo
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