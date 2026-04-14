Am Sonntag stand Benjamin Netanjahu in den besetzten Gebieten im Süden Libanons, wie ein kleiner Feldherr mit kugelsicherer Weste und verkündete, was er seit mehr als zwei Jahren verkündet: dass der Krieg noch nicht vorbei ist. „Es gibt noch viel zu tun, und wir packen es an“, sagte der israelische Ministerpräsident. Es war ein Spruch wie aus einer Baumarktreklame.