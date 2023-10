Krieg in Nahost:Wie Israels Raketenabwehr funktioniert

Von Alexandra Föderl-Schmid

Seit zwölf Tagen ist das Iron-Dome-System fast pausenlos im Einsatz, um Raketen abzufangen. Am Dienstagabend nahm die Hamas den dicht besiedelten Zentralraum in Israel ins Visier, auch Bundeskanzler Olaf Scholz musste in der deutschen Botschaft in Tel Aviv in den Bunker flüchten. Als Scholz später mit der Regierungsmaschine nach Kairo weiterfliegen sollte, gab es am Flughafen wieder einen Alarm, der Kanzler und seine Delegation mussten das Flugzeug verlassen.