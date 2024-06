Bei einem israelischen Angriff in Südlibanon sind libanesischen Angaben zufolge mindestens drei Mitglieder der Hisbollah getötet worden. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, dass der Angriff am Mittwochmorgen auf die Gegend um Jarun unweit der Grenze zu Israel zielte. Demnach hat es dort in der Nacht sowie am Morgen Angriffe gegeben. Die Hisbollah erklärte den Tod drei ihrer Kämpfer. Für gewöhnlich führt die Miliz nicht aus, wann und wo ihre Kämpfer ums Leben kommen. Das israelische Militär bestätigte den Angriff. Die proiranische Schiitenmiliz reklamierte etwa zur gleichen Zeit einen Angriff auf israelische Soldaten in Metulla in Nordisrael für sich. Das israelische Militär bestätigte, dass eine Drohne aus dem Libanon in der Gegend um Metulla abgestürzt sei. Es habe keine Verletzten gegeben. In der Nacht sei ein Waffenlager der Hisbollah in Jarun identifiziert und angegriffen worden. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete darüber hinaus von israelischen Luftangriffen auf die Gegenden um Chiyam und nahe der Küstenstadt Tyros. Die Lage zwischen Libanon und Israel hatte sich zuletzt zugespitzt. Es besteht Sorge, dass sich der Konflikt ausweitet. Israels Militär hatte am Dienstag Pläne für eine Offensive in Libanon abgesegnet und damit Sorgen vor einer Eskalation geschürt. Ranghohe Kommandeure hätten bei einer Lagebeurteilung „operative Pläne für eine Offensive im Libanon“ genehmigt, teilte das Militär mit. Die Bereitschaft der Truppen werde erhöht. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah wollte noch am Mittwochabend eine Rede halten. Geplant war eine Ansprache für die Trauerfeier des von Israel getöteten ranghohen Hisbollah-Kommandeurs Talib Abdallah.