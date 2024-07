Von Matthias Kolb

Die Versammlung beginnt mit einer Bitte um Vergebung. Daniel Hagari, der Sprecher der israelischen Streitkräfte (IDF), wendet sich direkt an die etwa 400 Bewohnerinnen und Bewohner des Kibbuz Be’eri, die am Donnerstagmorgen in dem Luxushotel David in En Bokek zusammengekommen sind, und entschuldigt sich für die vielen Fehler, die die IDF am 7. Oktober 2023 gemacht haben.