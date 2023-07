Draußen toben die Proteste, drinnen in der Knesset drückt die rechtsreligiöse Regierung den ersten Teil der Justizreform durch. Und ihre Scharfmacher kündigen an: Das war erst der Anfang.

Von Peter Münch, Tel Aviv

Am Ende geht alles ganz schnell - und deutlicher kann ein Ergebnis wohl kaum sein: Mit 64 zu 0 Stimmen wird am Montagnachmittag im israelischen Parlament das erste Gesetz der sogenannten Justizreform verabschiedet. Die Abgeordneten der rechtsreligiösen Koalition jubeln, sie haben geschlossen dafür gestimmt. Die Opposition trägt Trauer, sie hatte die Abstimmung als Zeichen des Protests boykottiert. Kein Zweifel, es wird Geschichte geschrieben an diesem Tag in der Knesset. Und niemand weiß zu sagen, ob diese Geschichte überhaupt noch gut gehen kann.