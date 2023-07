Ein Regierungsgegner am Rande einer Demonstration am Sonntag gegen die Pläne von Premierminister Benjamin Netanjahu.

Von Peter Münch, Tel Aviv

In aufgeheizter Atmosphäre geht in Israel der Streit um die sogenannte Justizreform in eine entscheidende Runde: In der Knesset begann am Sonntag die abschließende Debatte über ein erstes Gesetz aus dem von der rechts-religiösen Regierung vorgelegten Paket zum Umbau der Justiz. Schon an diesem Montag könnte es in zweiter und dritter Lesung verabschiedet werden. Zugleich nehmen die seit Monaten anhaltenden Massenproteste noch einmal an Schärfe zu. Mitten im drohenden Chaos sorgte noch die Nachricht für Unruhe, dass sich Premierminister Benjamin Netanjahu in der Nacht zum Sonntag überraschend einer Operation unterziehen musste, bei der dem 73-Jährigen ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde.

Die Berichte und Spekulationen über Netanjahus Gesundheitszustand liefern sich nun ein Schlagzeilen-Rennen mit den Meldungen aus dem Parlament sowie aus dem Protestlager. Vor gut einer Woche war der Regierungschef schon einmal ins Krankenhaus eingeliefert worden. Damals hieß es, er sei angesichts der Hitze dehydriert gewesen. Nun wurde bekannt, dass er Herzprobleme hat. Netanjahu selbst wie auch die behandelnden Ärzte versicherten jedoch, dass es ihm gut gehe. An diesem Montag will er im Parlament sitzen, wenn es dort zur Abstimmung über das Gesetz kommt, das dem Obersten Gericht die Macht nimmt, Entscheidungen der Regierung als "unangemessen" zurückzuweisen. Die Koalition verfügt über eine Mehrheit von 64 der 120 Stimmen.

Die Debatten um die Justizreform haben das Land tief gespalten, und diese Spaltung hat inzwischen auch die Armee erreicht. Am Freitag sorgten mehr als 1100 Offiziere der Luftwaffe für einen Paukenschlag mit der Ankündigung, bei einer Verabschiedung des Gesetzes nicht mehr zum Reservedienst anzutreten. Am Samstag folgte eine ähnliche Erklärung von rund 10 000 weiteren Reservisten.

Noch bemühen sich verschiedene Seiten um einen Kompromiss

Armeechef Herzi Halevi schlägt Alarm und warnt, dass die Einheit der Armee "gefährlich beschädigt" sei. Er rief die protestierenden Reservisten auf, ihre Drohung nicht wahr zu machen, dies würde Israels Kampfbereitschaft gefährden. In einem gemeinsamen Schreiben stellten sich jedoch mehrere frühere Chefs der Armee sowie die Geheimdienste Mossad und Schin Bet hinter den Protest der Reservisten.

Unmittelbar vor der Abstimmung im Parlament gibt es noch von verschiedenen Seiten Bemühungen um einen Kompromiss. So kündigte Verteidigungsminister Joav Gallant an, er wolle sich um einen "Konsens" bemühen, "um die Sicherheit des Staates Israel zu gewährleisten". Auch Vertreter der Wirtschaft und des Gewerkschaftsdachverbandes Histadrut legten gemeinsam einen Vorschlag vor, der jedoch sogleich von Netanjahus Likud-Partei und den Protestführern abgelehnt wurde.

Die Protestbewegung will nun mit einer massiven Mobilisierung rund um die Knesset in Jerusalem die Regierung noch zum Rückzug zwingen. Treibende Kräfte in der Koalition zeigen sich davon jedoch unbeeindruckt und kündigen an, dass nach Verabschiedung des ersten Gesetzes rasch weitere Schritte zum Justizumbau folgen sollen.