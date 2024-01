Das Oberste Gericht will sich nicht entmachten lassen

Von Peter Münch, Tel Aviv

Mitten im Krieg wird Israel von einer fernen Vergangenheit eingeholt, die kalendarisch nicht einmal drei Monate zurückliegt. Das Oberste Gericht in Jerusalem hat ein Kernelement der sogenannten Justizreform verworfen, mit dem die rechts-religiöse Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu nach Ansicht von Kritikern das demokratische Prinzip der Gewaltenteilung aushebeln wollte. Die Entscheidung ist ein Erfolg der breiten Protestbewegung, die monatelang gegen die Regierungspläne mobilgemacht hatte. Regierungsvertreter aber werfen dem Gericht in wütenden Attacken nun vor, das Land in Kriegszeiten einer neuerlichen Zerreißprobe auszusetzen.