In Israel soll erstmals ein Kernelement der umstrittenen Justizreform vor das Parlament kommen. Die Knesset soll zu einem Gesetzentwurf zur sogenannten "Angemessenheitsklausel" abstimmen. Der Entwurf würde dem obersten Gericht des Landes die Möglichkeit entziehen, wie bisher Regierungsentscheidungen als "unangemessen" zu bewerten. Kritiker kündigten für Dienstag einen "Tag der Störungen" an. Beobachter gehen davon aus, dass eine Mehrheit der Abgeordneten dem Entwurf in erster Lesung zustimmen und der Entwurf zur Vorbereitung der zweiten und dritten Lesung an den zuständigen Rechtsausschuss des Parlaments gegeben wird. Mit einer Abstimmung wird nicht vor dem Abend, möglicherweise erst in der Nacht gerechnet.