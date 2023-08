Von Sina-Maria Schweikle, Tel Aviv

Rosa Shirt, die Locken nach oben gebunden, den Blick auf den Laptop konzentriert. Rula Daood hat einiges zu tun in ihrem Büro in Tel Aviv. Dort sitzt sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Grassroot-Organisation "Standing Together", die sich unter anderem für die Gleichberechtigung von jüdischen und arabischen Bürgerinnen und Bürgern in Israel einsetzt. Sieht man sich auch auf den wöchentlichen Demonstrationen in Tel Aviv?