Der Teenager Oren Roll lebt in Israel und setzt sich für Frieden ein. Damit ist er in seiner Generation eine Ausnahme. Die Mehrheit junger Israelis sieht sich selbst als rechts und religiös.

Sie wollten ihn verprügeln. Er solle mal zum Zahnarzt gehen, haben sie gesagt, haben über seine Brille gelacht. Oren Roll ist 16 Jahre alt, er hat in diesem Jahr die Schule gewechselt. Wenn er über seine ehemaligen Mitschüler spricht, dann fallen ihm viele schwierige Momente ein. Sprüche von Freunden, die sich abwendeten. Oder Blicke. Zum Beispiel, als jemand im Unterricht in irgendeinem Zusammenhang von „vielen Abenden“ sprach – auf Hebräisch sagt man Arvim. Es ist genau derselbe Ausdruck wie für „viele Araber“. Natürlich schauten sofort alle ihn an.