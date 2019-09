Detailansicht öffnen Benny Gantz erzielte zwei Sitze mehr als Amtsinhaber Netanjahu. (Foto: Amir Levy/Getty Images)

Es ist ein ungewöhnlicher und intern durchaus umstrittener Schritt: Die meisten arabischen Abgeordneten der Gemeinsamen Liste haben Benny Gantz für das Amt des Ministerpräsidenten empfohlen. Ihre Begründung: Sie wollen Benjamin Netanjahu nicht mehr in diesem Amt sehen. Es ist das erste Mal seit 1992, als Jitzhak Rabin von der Arbeitspartei Frieden mit den Palästinensern versprochen hatte, dass arabische Politiker einen jüdischen Kandidaten als Premier unterstützen.

Weil aber drei der 13 Abgeordneten dem Spitzenkandidaten des zentristischen blau-weißen Bündnisses die Unterstützung versagten, kam Gantz nur auf 54 Empfehlungen. Die Politiker der Balad-Partei, eine der vier arabischen Parteien der gemeinsamen Liste, begründeten dies mit Gantz' Agieren als Generalstabschef der Armee während des Gazakriegs 2014. Avigdor Lieberman, der mit seiner nationalistischen Partei Unser Haus Israel Mehrheitsbeschaffer für Gantz' oder Netanjahus Lager sein könnte, gab keine Empfehlung ab. Netanjahu, der die Empfehlungen aller Vertreter der rechten und religiösen Parteien auf sich vereinen konnte, kam auf ein Votum mehr als Gantz. Aber das blau-weiße Bündnis erreichte bei der Parlamentswahl vergangenen Dienstag zwei Sitze mehr als Netanjahus rechtsnationale Likud-Partei.

Weder Gantz noch Netanjahu kommen auf die erforderlichen 61 Sitze

Präsident Reuven Rivlin muss beides abwägen: Das Wahlergebnis und die Empfehlungen. Den Regierungsbildungsauftrag erhält normalerweise derjenige, der die besten Chancen hat, eine Koalition zu bilden. Aber weder Gantz noch Netanjahu haben mit ihren Lagern die notwendige Mehrheit von 61 Sitzen. Gantz kann sich auf 57 Sitze inklusive der arabischen Liste stützen, wei mehr als Netanjahu.

Präsident Rivlin bat Gantz und Netanjahu für Montagabend zu Gesprächen über das weitere Vorgehen in seine Residenz. Gantz traf sich davor mit Lieberman, der an einer Einheitsregierung beteiligt werden will. Der Präsident kann Gantz oder Netanjahu den Regierungsbildungsauftrag erteilen. Emissäre beider Politiker ließen durchblicken, sie wären froh, nicht als erste den Auftrag zu bekommen. Denn im Falle des Scheiterns des jeweils anderen dürfte das Verhandeln einfacher werden. Wer den Auftrag erhält, hat bis zu sechs Wochen Zeit. Im Falle eines Scheiterns kann ein anderer Politiker versuchen, binnen 28 Tagen eine Koalition zu bilden. Gelingt auch ihm keine Regierungsbildung, bleiben nur Neuwahlen - es wären die dritten binnen eines Jahres.

Rivlin kann aber auch, wie der damalige Präsident Chaim Herzog 1984, nur festlegen, er wolle eine große Koalition, wie die Einheitsregierung in Israel heißt. Dann müssten beide eine Einigung versuchen. 1984 hatte weder die Arbeitspartei noch der Likud eine Mehrheit. Schimon Peres und Jitzhak Schamir einigten sich auf ein Rotationsmodell. Würde Netanjahu als Premier in der ersten Hälfte der vierjährigen Legislaturperiode beginnen, könnte er in dieser Zeit auf einen Freispruch in Korruptionsprozessen hoffen. Seinen Plan, ein Immunitätsgesetz durchzusetzen, wird er in der Einheitsregierung nicht durchbringen. Als Premierminister müsste er erst im Falle einer Verurteilung zurücktreten. Dass er bis zum Prozessende bleiben will, hat Netanjahu mehrfach erklärt. Am 2. Oktober muss sich Netanjahu einer Anhörung stellen, dann entscheidet Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit endgültig über die drei Anklagen. Spätestens zum Jahresende fällt eine Entscheidung.