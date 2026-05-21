Itamar Ben-Gvir läuft sichtlich aufgeregt durch die Menge. Vor ihm knien Menschen auf dem Boden, die Hände zusammengebunden. Der rechtsextreme Sicherheitsminister schreit: „Terroristen!“ und: „Unterstützer von Mördern!“ und schwenkt die israelische Flagge. Die Frauen und Männer, die dort mit gebeugten Rücken kauern müssen, gehören zu den mehr als 400 Aktivisten aus über 40 Ländern der „Global Sumud Flotilla“, einer zivilen Hilfsflotte. Sie wollten die von Israel 2007 verhängte Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen und einen humanitären Hilfskorridor einrichten. Am Dienstag wurden sie vor dem Gazastreifen von der israelischen Marine abgefangen und schließlich festgenommen.