Nachdem US-Präsident Donald Trump in der Nacht mit einem Post in den sozialen Medien die Waffenruhe zwischen Israel und Iran verkündet hatte, haben am Morgen sowohl die iranische Führung als auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu offiziell einem vorläufigen Ende der Kriegshandlungen zugestimmt. Allerdings soll die Waffenruhe bereits wieder verletzt worden sein.

Netanjahus Büro teilte am Morgen mit, dass Israel alle Kriegsziele erreicht habe, „und noch viel mehr“. Irans Außenminister Abbas Araghchi hatte bereits in der Nacht erklärt, der Staat werde seine Reaktion auf die „illegale Aggression“ Israels nicht fortsetzen, sofern die Kriegshandlungen dort nun eingestellt würden. Am Morgen stellte Iran das Schweigen der Waffen dann als eigenen Erfolg dar: Es sei dem Feind „aufgezwungen“ worden, hieß es. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, bestätigte der iranische Sicherheitsrat schließlich die Waffenruhe. Man halte aber „den Finger am Abzug“.

„Angesichts der schweren Verletzung der Waffenruhe werden wir mit Gewalt reagieren“, sagt Israels Armeechef

Doch kaum mehr als eine Stunde nachdem Netanjahu seine Zustimmung zur Waffenruhe kommuniziert hatte, meldete Israels Armee wieder Beschuss aus Iran – und Verteidigungsminister Israel Katz sagte Berichten zufolge sogleich, er habe die Armee angewiesen, mit „intensiven Schlägen auf Ziele des Regimes im Herzen von Teheran“ zu antworten. Israels Armeechef Eyal Zamir sagte: „Angesichts der schweren Verletzung der Waffenruhe durch das iranische Regime werden wir mit Gewalt reagieren.“

In Iran werden die Meldungen von neuen Raketen auf Israel dementiert. Man habe sich an die Waffenruhe gehalten, heißt es in iranischen Medien. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Befehlsketten innerhalb des Regimes nicht mehr intakt sind und es sich bei den neuerlichen Raketen schlicht um einen Fehler gehandelt hat.

Mit dem Tempo der Ereignisse waren in den Stunden zuvor auch die regimetreuen iranischen Medien nicht mehr mitgekommen. Eine Nachrichtenagentur widersprach noch in der Nacht, als US-Präsident Trump die Waffenruhe verkündete: Dies sei „falsch“ und ein „wahnhafter Plan“. Kurze Zeit später bestätigte der Außenminister die Trump-Aussage.

Am Vorabend hatte die Islamische Republik in Reaktion auf die Bombardierung seiner Atomanlagen durch die USA Raketen auf die US-Armeebasis in Katar abgefeuert. Die dortige Flugabwehr schoss dem US-Präsidenten zufolge dreizehn der Raketen ab, eine weitere soll ihr Ziel verfehlt haben. Trump bedankte sich bei der iranischen Führung, dass sie „uns frühzeitig informiert hat, sodass keine Menschenleben zu beklagen waren“.

Es war eine vergleichsweise milde Reaktion Irans, die eher symbolischen Charakter hatte – und damit ein Signal, dass die iranische Führung tatsächlich keine weitere Eskalation mit den USA will. Auch nach den US-Angriffen auf Nuklearanlagen in den vergangenen Tagen wolle das Land allerdings an seinem Atomprogramm festhalten, sagte der Leiter der iranischen Atomenergiebehörde, Mohammed Eslami, im Staatsfernsehen.

Bis zuletzt hatten beide Seiten einander beschossen

Am frühen Morgen, kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe, hatte Iran allerdings noch viele israelische Städte mit Raketen beschossen. In der Wüstenstadt Be’er Scheva starben Berichten zufolge mindestens vier Menschen in ihrem Schutzraum, als ein Geschoss ihr mehrstöckiges Wohnhaus traf, weitere wurden verletzt. Auch Israel hatte in der Nacht noch Iran angegriffen: Aus Teheran wurden heftige Explosionen gemeldet.

Netanjahu und auch Trump hatten zuletzt immer wieder angedeutet, dass ein Ziel dieses Krieges auch das Ende der Islamischen Republik sein könne, ein regime change. Israels Verteidigungsminister sagte Medien zufolge, dass in Iran nicht nur militärische Ziele getroffen worden seien, sondern unter anderem auch das Evin-Gefängnis in Teheran, in dem politische Gegner, Journalisten und Menschenrechtler einsitzen. Es seien aber keine Gefangenen verletzt worden – der Angriff habe ihnen vielmehr den Ausbruch ermöglichen sollen.

Angehörige der israelischen Geiseln im Gazastreifen fordern erneut ein Ende des Krieges dort

In Israel folgten auf die ersten Berichte über ein mögliches Kriegsende sofort auch Forderungen nach einer Waffenruhe im Gazastreifen. Dort waren die Kämpfe während des Irankriegs fortgesetzt worden. Israelische Soldaten hatten zuletzt tote Geiseln geborgen, deren Körper sich seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 in Gaza befanden. Rund zwanzig Geiseln sollen noch am Leben sein. Deren Angehörige forderten Natanjahus Regierung nun auf, „dringend Verhandlungen aufzunehmen, die alle Geiseln zurückbringen und den Krieg beenden“, hieß es in einer Mitteilung. „Wer in der Lage ist, eine Waffenruhe mit Iran zu erreichen, kann auch den Krieg in Gaza beenden.“

Doch ob Donald Trumps Waffenruhe trägt, ob die Gefahr für die Menschen in Iran und Israel und vielleicht sogar in Gaza endet, ist noch immer nicht ausgemacht.