Israel und der Iran-Krieg„Wir müssen mit dem iranischen Regime reden“

Der Oppositionspolitiker und Ex-General Jair Golan ist einer der unerbittlichsten Kritiker von Premier Benjamin Netanjahu und gilt als Hoffnungsträger der siechen israelischen Linken. Die SZ trifft ihn im Hauptquartier seiner Partei „Die Demokraten“, in einem Hochhausviertel von Ramat Gan bei Tel Aviv. Das Heulen eines Luftalarms unterbricht das Gespräch. Im Schutzraum wechselt der 63-Jährige, geboren in Rischon LeZion, ins Private, zeigt auf seinem Telefon Bilder aus dem fränkischen Gaukönigshofen. Dort lebte sein Vater Gerson Goldner, der 1935 vor den Nazis ins damalige Palästina floh.