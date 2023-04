Trauerzug in Teheran: Bei Angriffen Israels in Syrien sind zwei Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden gestorben.

Von Peter Münch, Tel Aviv

In der Nacht zum Dienstag hat es wieder Damaskus getroffen. Syrische Staatsmedien meldeten israelische Luftangriffe auf gleich mehrere Ziele rund um die Hauptstadt, zwei Menschen seien dabei getötet worden. Es war der vierte Angriff innerhalb einer Woche. Am Tag zuvor hatte Israels Armee bestätigt, dass eine von Syrien kommende Drohne, die über Israels Norden abgeschossen worden war, aus iranischer Produktion stamme.

Im Schattenkrieg, den Israel und Iran seit Jahren unter anderem auch auf den syrischen Schlachtfeldern führen, droht damit eine neue Eskalation. Mit vagen Verweisen darauf hat Israels Premierminister Benjamin Netanjahu nun sogar die Entlassung seines Verteidigungsministers Joav Gallant zurückgestellt.

Israelische Luftangriffe auf syrisches Territorium gibt es regelmäßig schon seit Jahren, doch die aktuelle Häufung ist ungewöhnlich. Öffentlich übernehmen die Armee oder die Regierung dafür praktisch nie die Verantwortung, auch jetzt wird offiziell geschwiegen. Allerdings hat Israel auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass die seit Bürgerkriegsbeginn 2011 ausgebaute iranische Präsenz im Nachbarland Syrien ebenso wenig geduldet werde wie Waffenlieferungen von dort an die mit Iran eng verbündete libanesische Hisbollah-Miliz. Erst am Sonntag hatte Verteidigungsminister Gallant gewarnt: "Wir werden es Iran und Hisbollah nicht erlauben, uns Schaden zuzufügen. Wir werden sie aus Syrien dorthin zurückdrängen, wo sie hingehören, nach Iran."

Die Entlassung sorgte auch in den USA für Aufregung

Die neue Zuspitzung wird in israelischen Berichten auf ein Ereignis Mitte März zurückgeführt. An einer Fernstraßen-Kreuzung in Megiddo, im Norden Israels, war eine dort platzierte Bombe explodiert. Ein arabischer Israeli, der in diesem Augenblick vorbeifuhr, wurde dabei verletzt. Terrorangriffe aller Art sind die Israelis gewöhnt, doch eine solche Straßenbombe war eine neue Qualität - und noch alarmierender war die Einschätzung, wer dahintergesteckt haben könnte. Der Bombenleger, der wenig später gestellt und erschossen wurde, war von Libanon aus nach Israel eingedrungen. Als Auftraggeber wird also die Hisbollah vermutet, als verlängerter Arm Irans an Israels Nordgrenze.

Die Vergeltung will Israel offenkundig nicht in Libanon üben, weil dies auf direktem Weg in einen Krieg führen könnte. Stattdessen werden wohl die Angriffe auf Einrichtungen von Iran und Hisbollah in Syrien intensiviert. Iranischen Medienberichten zufolge sind dabei jüngst auch zwei Angehörige der Revolutionsgarden getötet worden. Eine Antwort darauf könnte die Drohne gewesen sein, die nun von Israels Armee abgeschossen wurde. Wenig später wurde eine andere Drohne von Israels Luftwaffe über dem Gazastreifen zerstört.

Verteidigungsminister Gallant zog sogleich eine Verbindungslinie zwischen den verschiedenen Schauplätzen der Bedrohung. Die Iraner streckten "ihre Tentakeln" nicht nur nach Syrien und Libanon aus, sondern auch in die Palästinensergebiete nach Gaza und ins Westjordanland. Er warnte die äußeren Feinde ausdrücklich vor der Fehleinschätzung, dass Israel wegen der internen Konflikte um die Justizreform abgelenkt oder geschwächt sei. Nach innen richtete er den Appell: "Wir müssen dem Feind mit einer geschlossenen Front gegenübertreten."

Diesen Ball nahm sogleich Regierungschef Netanjahu auf. Er hatte Gallant vor neun Tagen im Streit um die Justizreform publikumswirksam gefeuert - aber die Entlassung nie vollzogen. Die Zögerlichkeit dürfte darauf zurückzuführen sein, dass Gallants Demission nicht nur in Israel für viel Aufregung gesorgt hatte, sondern auch bei der Schutzmacht USA. Nun ließ Netanjahus Büro wissen, dass die Entlassung wegen der angespannten Sicherheitslage nicht aufgehoben, aber erst einmal aufgeschoben werde. Die Opposition kritisierte sogleich, dass sich Israel in angespannten Zeiten keinen Verteidigungsminister auf Abruf leisten könne.