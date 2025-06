Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Israel greift die Islamische Republik Iran weiter mit aller Macht an. Auf israelische Luftattacken auf angeblich mehr als einhundert Ziele in Iran antwortete Teheran in der Nacht zum Montag erneut mit nächtlichen Raketenwellen. Diese richteten in Israel größere Schaden an als erwartet. Dennoch bleibt die Überlegenheit der Israelis offensichtlich – Iran kann den Angriffen trotz seiner Raketenangriffe bisher nichts militärisch wirklich Wirksames entgegensetzen.