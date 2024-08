SZ Plus Nahostkonflikt : Die letzten Stunden des Ismail Hanija

Er wurde gefeiert in Iran, umarmt wie ein Bruder. Dann schlug Israel zu. Nach der Ermordung des Hamas-Führers mitten in Teheran wird das iranische Regime antworten müssen. Werden jetzt alle in einen Krieg gezwungen, den eigentlich keiner will?

Von Tomas Avenarius, Bernd Dörries und Raphael Geiger