Israel und Iran haben am Sonntag ihre gegenseitigen Luftangriffe fortgesetzt. Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben erneut die iranische Hauptstadt Teheran an. Ziele seien unter anderem die Infrastruktur des iranischen Atomprogramms und Treibstofflager gewesen. Zudem seien Anlagen zum Abschuss von Raketen im Westen des Landes attackiert worden. Der iranische Rundfunk meldete am Sonntag Explosionen in der Nähe des Flughafens Teheran-Mehrabad. Iranischen Medien zufolge hat es auch Einschläge unweit eines Luxushotels im Norden der Hauptstadt gegeben. Offiziellen Angaben zufolge kamen bisher rund 80 Menschen ums Leben, mehr als 320 seien verletzt. Mindestens 14 Mitglieder der iranischen Militärführung seien getötet worden.

Auch in Israel stieg am Sonntag die Zahl der Toten. Hunderte Raketen aus Iran waren in den Nächten zum Samstag und Sonntag auf das ganze Land abgeschossen worden. Zwar wurde der Großteil abgefangen, doch einige durchbrachen die Luftabwehr und trafen Wohnhäuser, unter anderem im Großraum Tel Aviv. Nach israelischen Angaben wurden seit Freitag mindestens dreizehn Menschen getötet, darunter zwei Kinder. Mehr als 200 seien verletzt. In der Vorstadt Bat Jam traf ein Geschoss ein mehrstöckiges Wohnhaus schwer, mehr als 30 Menschen galten dort am Sonntag noch als vermisst.

Großbritannien erklärt, dass es Israel möglicherweise militärisch unterstützen könne

US-Präsident Donald Trump forderte Iran erneut auf, ein neues Atomabkommen einzugehen. So könne der Konflikt leicht beendet werden. Zugleich warnte er die Islamische Republik vor Angriffen auf US-Ziele. In diesem Fall würden US-Streitkräfte „in einem noch nie da gewesenen Ausmaß“ zurückschlagen. Israel drohte Iran ebenfalls mit weiterem Beschuss. Man habe noch eine umfangreiche Liste von Zielen in Iran, sagte ein Militärvertreter. Zuletzt habe man die iranische Zivilbevölkerung aufgerufen, sich von Rüstungsfabriken fernzuhalten.

Großbritannien erklärte am Sonntag, dass es Israel möglicherweise militärisch unterstützen könne – auch zum Schutz des eigenen Personals vor Ort. Der Präsident des EU-Staats Zypern, Nikos Christodoulides, teilte mit, die Regierung in Teheran habe sein Land gebeten, „einige Botschaften“ an Israel zu übermitteln. Er erwarte, noch im Laufe des Tages mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu sprechen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) teilte mit, es müsse nun darum gehen, „eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern“. Am Sonntag habe er mit dem Sultan von Oman, Scheich Haitham, telefoniert und ihm für dessen Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des iranischen Atomprogramms gedankt. Merz äußerte aber auch Verständnis für Israels Vorgehen gegen die nukleare Bewaffnung Irans.

Wie lange Israels Angriffe auf Iran noch andauern sollen, lässt die Regierung Netanjahu offen

Israel setzt seinen Krieg unterdessen auch an anderen Orten fort. Israelische Medien berichteten über einen Angriff auf Jemen am Samstagabend, dessen Ziel der militärische Stabschef der islamistischen Huthi-Miliz gewesen sein könnte. Israel war in den vergangenen Tagen und Wochen auch aus Jemen beschossen worden. Zugleich setzt die Armee ihren Kampf auch im Gazastreifen fort. Dort lebt die palästinensische Zivilbevölkerung nach wie vor unter katastrophalen Zuständen. Die Ausgabe von Hilfsgütern an die Menschen ist stark limitiert und unterliegt der Kontrolle eines umstrittenen privaten Dienstleisters. Immer wieder kommt es bei der Essensausgabe zu Tumult, Schüssen und Toten – auch durch die israelische Armee. Mehr als 55 000 Menschen kamen in Gaza palästinensischen Angaben zufolge in diesem Krieg ums Leben.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem die islamistische Palästinenserorganisation etwa 1200 Menschen tötete und 251 in den Gazastreifen verschleppte, kämpft Israels Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gegen die sogenannte Achse des Widerstands, Irans Bündnis mit proiranischen Milizen in den Nachbarländern Israels. Auch die schiitische Hisbollah im Libanon galt als wichtiger Teil dieser Achse und hatte sich im ersten Kriegsjahr an den Angriffen auf Israel beteiligt. Im Augenblick ist sie jedoch kein Teil der neuen Eskalation.

Wie lange Israels Angriffe auf Iran noch andauern sollen, lässt man dort offen. Der israelische Präsident Isaac Herzog sagte am Sonntag bei seinem Besuch in Bat Jam, wo noch immer nach Überlebenden gesucht wurde: „Unser Ziel ist es, die Realität im Nahen Osten zu verändern.“ Gegen die iranischen Angriffe auf Zivilisten werde man sich verteidigen. In Bat Jam hatten viele Bewohner die Nacht in öffentlichen Schutzräumen und Schulen verbracht. Die Menschen können das Land im Augenblick nicht einfach verlassen, um dem Krieg zu entgehen: Israels Luftraum wurde geschlossen. In Iran erklärte eine Regierungssprecherin, die Bevölkerung könne in Moscheen, U-Bahn-Stationen und Schulen Schutz suchen.