Radikale Minister wie Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich treiben den Siedlungsbau in Israel voran, die Gesellschaft rückt seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 immer weiter nach rechts, und ein Ende des Krieges mit Iran und der Hisbollah ist nicht in Sicht. Was bedeuten diese Entwicklungen für Israel und die Region – und was ist zu erwarten, wenn die Israelis spätestens Ende Oktober erneut wählen gehen? Ein Gespräch mit Simon Wolfgang Fuchs, Nahostexperte an der Hebräischen Universität Jerusalem.