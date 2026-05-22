Zum Hauptinhalt springen

IsraelAm Ende der Vorstellungskraft

Lesezeit: 3 Min.

Oppositionsführer Yair Lapid (links) und Ex-Ministerpräsident Naftali Bennett wollen bei den Wahlen mit einer gemeinsamen Liste antreten.
Oppositionsführer Yair Lapid (links) und Ex-Ministerpräsident Naftali Bennett wollen bei den Wahlen mit einer gemeinsamen Liste antreten. Jack Guez/AFP

Die eigentliche Krise in Israel sei nicht der Krieg, sagt der Nahostexperte Simon Wolfgang Fuchs. Sondern die Unfähigkeit zu tragfähigen Zukunftsvisionen.

Interview von Sina-Maria Schweikle, Jerusalem

Radikale Minister wie Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich treiben den Siedlungsbau in Israel voran, die Gesellschaft rückt seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 immer weiter nach rechts, und ein Ende des Krieges mit Iran und der Hisbollah ist nicht in Sicht. Was bedeuten diese Entwicklungen für Israel und die Region – und was ist zu erwarten, wenn die Israelis spätestens Ende Oktober erneut wählen gehen? Ein Gespräch mit Simon Wolfgang Fuchs, Nahostexperte an der Hebräischen Universität Jerusalem.

Zur SZ-Startseite

Israel
:Aufstieg eines Radikalen

Itamar Ben-Gvir demütigt Friedensaktivisten, marschiert auf den Tempelberg und fordert die Vertreibung von Palästinensern. Sein Land distanziert sich, aber viele wählen ihn trotzdem.

SZ PlusVon Sina-Maria Schweikle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite