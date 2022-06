Im Konflikt der beiden Erzfeinde bleiben die Angreifer meist im Verborgenen. Nun aber will Israel den "Kopf des Oktopus" in Iran attackieren, Teheran bedroht offenbar israelische Touristen im Ausland. Und der Zeitpunkt ist kein Zufall.

Von Peter Münch, Tel Aviv

Wenn in Israel irgendwo die Sirenen schrillen, dann ist die Aufregung groß. Jeder schaut hinauf zum Himmel, jeder sucht den nächsten Bunker, jeder wartet auf den angekündigten Raketenangriff. Zu Wochenbeginn hatte ein solches Schreckensszenario in Eilat und in Jerusalem Aufregung bewirkt. Doch die dort ausgelösten Sirenen entpuppten sich als Fehlalarm. Keine Raketengefahr also - und dennoch ein ernst zu nehmendes Alarmzeichen. Denn die israelische Behörde für Cybersicherheit vermeldete hinterher, dass vermutlich ein Hackerangriff dahintersteckte, mit schönen Grüßen aus Teheran.