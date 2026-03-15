Wenn in dieser Woche in Brüssel zunächst die EU-Außenminister und anschließend die Staats- und Regierungschefs tagen, wird der Krieg zwischen den USA, Israel und Iran, aber auch der Krieg in Libanon die Debatten prägen. Dabei dürfte auch Deutschland im Fokus stehen. Denn Bundeskanzler Friedrich Merz, der kurz nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten zu Donald Trump ins Weiße Haus gereist war, schlägt nach anfänglichen Solidaritätsbekundungen inzwischen kritischere Töne gegenüber Washington und Jerusalem an.