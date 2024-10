Von Raphael Geiger, Istanbul

Es sind zwei streng geheime Dokumente des NGA, eines US-amerikanischen Militärgeheimdiensts, die am Wochenende in einem Telegram-Kanal auftauchten. US-Medien bestätigten später, dass die Dokumente echt seien, die Regierung in Washington dementierte zumindest nicht. Was die Papiere zeigen, ist, wie das israelische Militär sich auf einen Vergeltungsschlag gegen Iran vorbereitet. Und zwar, so liest es sich, auf einen Schlag, der unmittelbar bevorstehen könnte.