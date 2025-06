Ein denkbar schwieriger Start für den Außenminister: Eigentlich wollte Johann Wadephul seine ersten Antrittsbesuche im Nahen Osten absolvieren. Doch dann eskalierte die Lage in der Region.

Von Sina-Maria Schweikle, Kairo

Johann Wadephul hatte sich seinen ersten großen Auftritt im Nahen Osten wohl anders vorgestellt. Der neue Bundesaußenminister war am Donnerstagabend zu einer diplomatischen Reise durch Ägypten, Libanon, Syrien, Jordanien und Israel aufgebrochen – ein anspruchsvolles Programm, das auf Dialog und Stabilität in einer ohnehin fragilen Region setzen sollte. Doch schon nach der ersten Station in der ägyptischen Hauptstadt Kairo gerieten die Pläne ins Wanken: Die überraschend eskalierende Gewalt zwischen Israel und Iran zwang Wadephul, seine Route kurzfristig zu ändern.