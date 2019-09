Als Reuven Rivlin am Mittwochnachmittag eine Woche nach der Parlamentswahl in Israel die endgültigen Ergebnisse überreicht bekam, sagte er nur einen Satz: "Ich hoffe, dass wir nicht bald eine weitere Wahl haben." Vier Stunden später erwartete er zum zweiten Mal den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Wahlsieger Benny Gantz zu einem Gespräch.

Die Auszählung aller Stimmen hat ergeben, dass Netanjahus rechtsnationale Likud-Partei mit 32 Sitzen nur noch einen Sitz hinter Gantz' zentristischem Bündnis Blau-Weiß liegt. Hintergrund ist nach Angaben der Wahlkommission ein mutmaßlicher Betrug in sechs Wahllokalen. Ein Mandat wanderte von der ultraorthodoxen Partei Vereinigtes Thora-Judentum zum Likud, sodass sich an der Stärke der Blöcke nichts ändert. Weder der rechte Block noch das Mitte-Links-Lager kommen auf 61 der 120 Sitze in der Knesset.

Präsident Reuven Rivlin wollte laut kurzfristiger Ankündigung noch am Mittwochabend entscheiden, wem er den Auftrag zur Regierungsbildung gibt, oder ob er nur vorgibt: Es muss eine Einheitsregierung gebildet werden, wie die große Koalition in Israel heißt. Die Leiter der Verhandlungsteams von Likud und Blau-Weiß hatten sich am Dienstag bereits getroffen. Dies wurde als Auftakt von Koalitionsverhandlungen interpretiert.

Zugleich waren die Bedingungen für eine große Koalition unverändert schwierig. Während Blau-Weiß darauf beharrte, nur mit dem Likud zu verhandeln, wollte Netanjahu für den gesamten rechten Block, also inklusive rechter und religiöser Parteien, auftreten, und hielt daran fest, dass Gantz seiner bisherigen Koalition beitreten solle. So wäre Gantz nicht mit einem Koalitionspartner, sondern vier anderen Parteien konfrontiert.

Gantz hatte nach der Wahl seine Ankündigung nicht mehr wiederholt, nicht mit Netanjahu in einem Kabinett sitzen zu wollen. Er hatte dies bisher mit den drohenden Anklagen in drei Korruptionsfällen gegen Netanjahu begründet. Käme es, wie nach der Wahl 1984 zu einer großen Koalition und einem Rotationsmodell für das Amt des Ministerpräsidenten, wollte Netanjahu unbedingt als Regierungschef beginnen. Denn in diese Zeit würden die drohenden Anklagen wegen Korruption fallen. Nur als Premier dürfte er vom Gesetz her auch im Falle einer Anklage im Amt bleiben; als Minister müsste er zurücktreten.

Netanjahu soll angeboten haben, nur das erste Jahr als Premier im Amt zu bleiben, die restliche Legislaturperiode könne Gantz regieren. Er soll auch Rivlin vorgeschlagen haben, seine politischen Ämter aufzugeben, wenn der ihm im Falle von Verurteilungen eine Begnadigung zusichere.