Detailansicht öffnen Hoffnung auf Ablenkung: US-Präsident Donald Trump empfängt Benjamin Netanjahu am Montag im Weißen Haus. (Foto: Evan Vucci/AP)

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu macht auf Facebook seinem Ärger Luft: Just an dem Tag, an dem der lang erwartete US-Vorschlag für einen Nahost-Friedensplan präsentiert wurde, wollte sich die Knesset mit seinem Immunitätsantrag beschäftigen: "Zu dieser schicksalhaften Stunde für das israelische Volk, während ich mich auf einer historischen Mission in den USA aufhalte, um die dauerhaften Grenzen Israels festzulegen und Israels Sicherheit in den kommenden Generationen zu gewährleisten, soll in der Knesset eine weitere Zirkusvorstellung beginnen, um mir die Immunität zu entziehen", schrieb Netanjahu.

Dabei hatte Netanjahu selbst diesen Antrag vor vier Wochen eingereicht. Er hatte darauf spekuliert, dass in der Knesset vor der Parlamentswahl am 2. März kein Ausschuss mehr eingerichtet werden kann, der sich mit seinem Antrag beschäftigt. So hätte die Chance bestanden, sich nach der Wahl doch noch eine Mehrheit und Straffreiheit zu sichern. Die Opposition setzte jedoch den Ausschuss durch. Der Dienstag stand als Termin für die erste Befassung im Parlament seit einer Woche fest. Dass genau an diesem Tag US-Präsident Donald Trump den mehrfach angekündigten Nahost-Friedensplan vorstellen will, wurde erst Donnerstagabend bekannt.

Auch die Koalitionspartner in der Knesset lehnen den Plan ab

Netanjahu zog am Dienstagmorgen seinen Antrag auf Immunität überraschend zurück. Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit, der die Anklagen bereits Mitte November verkündet hatte, reichte am Nachmittag offiziell die Anklageschrift wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue bei einem Jerusalemer Gericht ein. Netanjahu ist der erste Ministerpräsident in Israel, der im Amt angeklagt wird.

Sein Herausforderer Benny Gantz vom blau-weißen Bündnis erklärte danach: Israels Bürger hätten nun die Wahl zwischen einem Regierungschef, der für sie arbeite, und einem Regierungschef, der mit sich selbst beschäftigt sei. Gantz hatte sich in Washington von Trump am Montag die Grundzüge des Friedensplans erläutern lassen. Danach war er wegen der angesetzten Befassung der Knesset mit dem Immunitätsantrag nach Israel zurückgeeilt. Netanjahu wollte dagegen bei der Präsentation des Plans dabei sein und erhofft sich dadurch Ablenkung von den Korruptionsanklagen gegen ihn. Noch vor der Vorstellung in Washington gab Netanjahu bekannt, er wolle bald zu einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin nach Moskau reisen, um mit ihm über den Plan zu sprechen.

Netanjahu, der gerne als Weltpolitiker und einziger Garant für die Sicherheitsinteressen Israels auftritt, erwartet zu Hause nicht nur Zustimmung. Nicht nur die Palästinenser lehnen den Plan rundweg ab, der laut israelischen Medienberichten eine Annexion der Siedlungen im Westjordanland und des Jordantals vorsieht. Die Palästinenser sollten demnach auf der restlichen Fläche einen eigenen Staat bekommen, aber nur, wenn sie Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Gegen einen palästinensischen Staat wenden sich nicht nur Siedlerorganisationen, sondern auch Koalitionspartner in Netanjahus rechter Regierung.

Trump soll versucht haben, den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas anzurufen, der aber den Anruf nicht entgegennehmen wollte. Seit der Verlagerung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verweigern die Palästinenser direkte Kontakte mit US-Repräsentanten. Daran konnte auch die Streichung der Hilfsgelder durch Trump in Millionenhöhe nichts ändern. Abbas berief für Dienstagabend eine Krisensitzung ein, zu der auch ein Vertreter der radikalislamischen Hamas eingeladen wurde. Abbas und die im Gazastreifen regierende Hamas sind zerstritten, der Kampf gegen den US-Plan eint sie. Die israelische Armee bereitete sich auf Auseinandersetzungen im besetzten Westjordanland, in Jerusalem und an der Grenze zum Gazastreifen vor. Im Jordantal wurden die Truppen aufgestockt. Im Westjordanland und Jerusalem leben rund zwei Millionen Palästinenser und 600 000 Israelis in rund 120 Siedlungen.

1993 unterschrieben der palästinensische Führer Jassir Arafat und der später von einem israelischen Extremisten ermordete Ministerpräsident Jitzhak Rabin das Osloer Abkommen. Ziel war die Schaffung eines palästinensischen Staates binnen fünf Jahren. Die Umsetzung scheiterte. Seither gab es eine Vielzahl an Bemühungen, den Konflikt zu lösen. Die palästinensische Autonomiebehörde verwaltet rund 40 Prozent der Fläche des Westjordanlands. Israels Ministerpräsident Ehud Barak bot im Jahr 2000 in Camp David Arafat zwischen 80 und 97 Prozent der Fläche an. Unter Ministerpräsident Ehud Olmert gab es 2006 einen erneuten Vorstoß. Das Nahost-Quartett, bestehend aus UNO, EU, USA und Russland, unternahm 2002 einen weiteren Versuch, US-Präsident Barack Obama startete 2009 eine Initiative. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, für das Scheitern verantwortlich zu sein. Der seit zehn Jahren regierende Netanjahu bekannte sich nur zu Beginn seiner Amtszeit öffentlich zur Zweistaatenlösung.